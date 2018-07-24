Названы даты матчей ЛЧ "Славия"-"Динамо"

По итогам жеребьевки "Динамо" Киев в третьем квалификационном раунде Лиги Чемпионов сыграет против вице-чемпиона Чехии – "Славии" из Праги.

Как стало известно из сообщения официального сайта киевлян, первый матч между командами состоится во вторник 7 августа в Праге на стадионе "Эден Арена".Старт встречи – в 20:30 по киевскому времени.

Ответный поединок команды проведут 14 августа во вторник на НСК "Олимпийский". О времени начала игры станет известно позже.

Как сообщал OBOZREVATEL, матч за Суперкубок завершился дракой игроков "Динамо" и "Шахтера" .