Названы дата и соперник "Шахтера" в полуфинале Лиги Европы

Донецкий "Шахтер" в полуфинале Лиги Европы сыграет с миланским "Интером". Поединок пройдет 17 августа в Дюссельдорфе. Начало в 22:00.

До этого "Шахтер" и "Интер" два раза встречались между собой в сезоне 2005/06 в в квалификации Лиги чемпионом. Матч в Донецке завершился поражением со счетом 0:2. Ответная игра в Милане победителя не выявила (1:1).

Вторую полуфинальную пару составит испанская "Севилья" и английский "Манчестер Юнайтед". Эти команды проведут встречу друг с другом 18 августа.

Как сообщал OBOZREVATEL, подопечные Луиша Каштру в 1/4 финала разгромили швейцарский "Базель" (4:1), а в 1/8 финала уверенно прошли немецкий "Вольфсбург".

Первый поединок между этими командами в Германии на стадионе "Фольксваген-Арена" 12 марта завершился со счетом 1:2 в пользу украинцев. Ответную встречу дончане также выиграли (3:0).