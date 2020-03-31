Название белорусского футбольного клуба взорвало всемирную сеть

Белорусский футбольный клуб "Слуцк" завоевал множество фанатов по всему миру благодаря тому, что его название на английском, "Slutsk", созвучно со словом "slut" – шл*ха.

Фанаты футбола оказались в непростой ситуации после отмены почти всех национальных чемпионатов и международных турниров из-за пандемии коронавируса, но на выручку им пришло первенство Беларуси.

ФК "Слуцк"

Новые болельщики "Слуцка" из Австралии даже создали Facebook-страницу для фанатов белорусской команды по всему миру, а по хэштегу #slutsk можно найти огромное количество записей в Twitter.

Пользователи интернета постоянно публикуют новые шутки, связанные с командой. К примеру, они считают, что главным тренером клуба просто обязан стать россиянин Леонид Слуцкий, который сейчас работает в "Рубине", а нынешнего наставника называют сутенером и королем шл*х.

Facebook

Другой находчивый болельщик даже придумал англоязычный гимн для "Слуцка".

У "Слуцка" (точнее "Слатска") появился новый гимн, записанный каким-то чуваком из Нью-Йорка. Звучит прикольно. pic.twitter.com/3Cf3MOjbGl — Евгений Романюк (@ramaniuk) March 30, 2020

Стоит отметить, что после двух сыгранных туров команда занимает шестое место в таблице, имея в своем активе три очка.

Как сообщал OBOZREVATEL, во втором туре чемпионата Беларуси украинский нападающий брестского "Динамо" Артем Милевский забил победный гол во ворота "Слуцка", расстроив многочисленных фанатов этого клуба по всему миру.

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