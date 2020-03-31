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31 марта • обновлено в 18:08
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Название белорусского футбольного клуба взорвало всемирную сеть

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Белорусский футбольный клуб "Слуцк" завоевал множество фанатов по всему миру благодаря тому, что его название на английском, "Slutsk", созвучно со словом "slut" – шл*ха.

Фанаты футбола оказались в непростой ситуации после отмены почти всех национальных чемпионатов и международных турниров из-за пандемии коронавируса, но на выручку им пришло первенство Беларуси.

ФК "Слуцк"

ФК "Слуцк"

Новые болельщики "Слуцка" из Австралии даже создали Facebook-страницу для фанатов белорусской команды по всему миру, а по хэштегу #slutsk можно найти огромное количество записей в Twitter.

Пользователи интернета постоянно публикуют новые шутки, связанные с командой. К примеру, они считают, что главным тренером клуба просто обязан стать россиянин Леонид Слуцкий, который сейчас работает в "Рубине", а нынешнего наставника называют сутенером и королем шл*х.

Название белорусского футбольного клуба взорвало всемирную сеть

Facebook

Другой находчивый болельщик даже придумал англоязычный гимн для "Слуцка".

Стоит отметить, что после двух сыгранных туров команда занимает шестое место в таблице, имея в своем активе три очка.

Как сообщал OBOZREVATEL, во втором туре чемпионата Беларуси украинский нападающий брестского "Динамо" Артем Милевский забил победный гол во ворота "Слуцка", расстроив многочисленных фанатов этого клуба по всему миру.

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Читайте все новости по теме "чемпионат Беларуси" на OBOZREVATEL.

Автор
Михаил Морозов Михаил Морозов
Тема
чемпионат Беларуси
Место
Беларусь
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100 Thieves
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MIBR
Победа 100 Thieves с форой в -1,5 карты
2,25 Сделать ставку
Ислочь
VS
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Победа Ислочи
1.90 Сделать ставку
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