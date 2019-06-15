Названа зарплата Коноплянки в новом клубе

Украинский футболист немецкого "Шальке" Евгений Коноплянка после перехода в турецкий "Фенербахче" заработает 2,7 миллиона евро в год.

Евгений Коноплянка

По информации Sporx, именно такую зарплату, из которой уже вычтены налоги, готов платить украинскому хавбеку стамбульский клуб.

Стоит отметить, что "Фенербахче" по итогам чемпионата Турции занял шестое место. Эта позиция не позволил команде принимать участие в еврокубках.

Как сообщал OBOZREVATEL, Коноплянка продолжит карьеру в турецком "Фенербахче". По информации Hurriyet.com.tr, полузащитник сборной Украины принял предложение "желтых канареек" и подпишет с ними контракт сроком на три года.

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