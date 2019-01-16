Названа зарплата испанского супербомбардира в "Динамо"

Испанский форвард Франа Соль по условиям своего пятилетнего контракта с "Динамо" будет получать в киевском клубе 1 миллион евро в год.

По информации Voetbalzone, договор подписан сроком на 5 лет и по сравнению со своей бывшей командой оклад супербомбардира увеличился в 8 раз. В "Виллем II" 26-летний испанец зарабатывал 120 тысяч евро.

Фран Соль Виллем II

Как сообщал OBOZREVATEL, накануне "Виллем II" сумел добиться от киевского "Динамо" повышения предложения по трансферу Соля.

Второй в нынешнем сезоне бомбардир чемпионата Нидерландов перейдет в украинский клуб за 3,5 миллиона евро. Официально о трансфере будет объявлено в ближайшее время.

Отметим, что в 2018 году Соль отличился 17 раз в 20 матчах за "Виллем II".

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