Названа возможная причина крушения самолета с аргентинским футболистом

Возобновлены поиски пропавшего самолёта с новичком "Кардифф Сити" нападающим Эмилиано Сала, который бесследно пропал вечером 21 января во время перелета из Нанта в Кардифф, .

Ряд авиационных экспертов назвали возможную причину катастрофы. Они полагают , что самолёт упал в результате обледенения крыльев, что привело к его зависанию в воздухе и падению в море, сообщает The Sun.

По мнению экспертов, сообщения аргентинского футболиста, которые он отправил в групповой чат WhatsApp, где писал, что "самолёт вот-вот развалится", - это классические признаки обледенения на крыльях.

21 января вечером Сала попрощался с бывшими партнёрами по "Нанту" и вылетел на частном самолёте в Уэльс, однако примерно за час до запланированного прибытия воздушное судно пропало с радаров, после чего на его поиски были отправлены два вертолёта и несколько поисковых кораблей.

Последний снимок футболиста, после прощания с игроками "Нанта"

Как сообщал OBOZREVATEL:

19 января аргентинский нападающий подписал контракт с представителем Премьер-лиги и стал самым дорогим приобретением в истории "Кардиффа" (17,1 млн евро).

Один из авиационных экспертов назвал сумасшествием выбор одномоторного Piper Malibu для ночного перелета через Ла-Манш.

В сети также появились последние голосовые сообщения Салы, сделанные на борту перед авиапроисшествием.

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