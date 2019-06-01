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Названа возможная причина гибели знаменитого футболиста в Испании

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Стали известны первые результаты расследования гибели испанского футболиста Хосе Антонио Рейеса, который выступал в свое время за мадридский "Реал", "Севилью", "Атлетико" и лондонский "Арсенал".

Названа возможная причина гибели знаменитого футболиста в Испании

По версии следствия, причиной автокатастрофы, повлекшей за собой гибель игрока и двух пассажиров, стало превышение скорости. Вместе с Рейесом в автомобиле находились его двоюродные братья — Джонатан Рейес и Хуан Кальдерон. Первый погиб на месте, второго доставили в больницу, где он спустя час скончался от полученных ожогов, сообщает La Sexta.

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Стали известны подробности гибели легендарного футболиста в Испании: опубликовано видео

OBOZREVATEL сообщал о гибели Рейеса 1 июня. Спортсмену было 35 лет. Последним клубом полузащитника была испанская "Эстремадура", контракт с ней футболист подписал в январе 2019 года.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что многократный чемпион Украины погиб в страшном ДТП. Автомобиль, за рулем которого был спортсмен, не разминулся с фурой.

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