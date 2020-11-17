Названа судьба сборной Украины после отмены матча в Швейцарии

Национальная сборная Украины по футболу 18 ноября вернется в Киев, сообщил в эфире " Громадського радіо пресс-секретарь команды Александр Глывинский.

При этом Глывинский назвал условие, которое поставили власти кантона Люцерна.

"Футболисты вернутся чартерным рейсом. Швейцарские власти позволили покинуть расположение, при условии, что спортсмены будут ехать не общественным транспортом, а отдельным", – пояснил пресс-секретарь.

Как сообщал OBOZREVATEL, поединок 6-го тура Лиги наций Швейцария – Украины был отменен из-за вспышки коронавируса у наших футболистов.

Позже врач кантона Люцерна объяснил свое решение, запретить футболистам играть в матче. Директор сборной Швейцарии назвал ситуацию с игрой позором.

Напомним, что встреча 1-го тура между Украиной и Швейцарией завершилась со счетом 2:1 в нашу пользу.