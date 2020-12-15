Названа сборная лучших игроков в истории футбола

Михаил Морозов Футбол 11:33, 15.12.2020

Авторитетный французский журнал France Football назвал три символических сборных, в которые попали лучшие игроки в истории футбола.

На странице издания в Instagram были опубликованы результаты голосования 140 журналистов, которые и помогли определить самых ярких исполнителей. Отказавшись от вручения "Золотого мяча" в 2020 году, France Football решил вместо этого составить несколько "команд мечты".

Состав первой, второй и третьей сборных выглядит следующим образом:

Первая команда: Лев Яшин – Паоло Мальдини, Франц Беккенбауэр, Кафу – Лотар Маттеус, Хави, Пеле, Диего Марадона – Криштиану Роналду, Лионель Месси, Роналдо.

Вторая команда: Джанлуиджи Буффон – Карлос Альберто, Франко Барези, Роберто Карлос – Зинедин Зидан, Андреа Пирло, Франк Райкард, Альфредо ди Стефано – Гарринча, Йохан Кройф, Роналдиньо.

Третья команда: Мануэль Нойер – Филипп Лам, Серхио Рамос, Пауль Брайтнер – Мишель Платини, Йохан Неескенс, Диди, Андрес Иньеста – Джордж Бест, Марко ван Бастен, Тьерри Анри.

Лучшим тренером в истории футбола журналисты выбрали сэра Алекса Фергюсона, который завоевал множество титулов, работая с "Манчестер Юнайтед".

Первая сборная мира
Instagram France Football
Вторая сборная мира
Instagram France Football
Третья сборная мира
Instagram France Football

Как сообщал OBOZREVATEL, ФИФА назвала финальных претендентов на звание лучшего футболиста 2020 года.

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