Названа сборная лучших игроков в истории футбола

Авторитетный французский журнал France Football назвал три символических сборных, в которые попали лучшие игроки в истории футбола.

На странице издания в Instagram были опубликованы результаты голосования 140 журналистов, которые и помогли определить самых ярких исполнителей. Отказавшись от вручения "Золотого мяча" в 2020 году, France Football решил вместо этого составить несколько "команд мечты".

Состав первой, второй и третьей сборных выглядит следующим образом:

Первая команда: Лев Яшин – Паоло Мальдини, Франц Беккенбауэр, Кафу – Лотар Маттеус, Хави, Пеле, Диего Марадона – Криштиану Роналду, Лионель Месси, Роналдо.

Вторая команда: Джанлуиджи Буффон – Карлос Альберто, Франко Барези, Роберто Карлос – Зинедин Зидан, Андреа Пирло, Франк Райкард, Альфредо ди Стефано – Гарринча, Йохан Кройф, Роналдиньо.

Третья команда: Мануэль Нойер – Филипп Лам, Серхио Рамос, Пауль Брайтнер – Мишель Платини, Йохан Неескенс, Диди, Андрес Иньеста – Джордж Бест, Марко ван Бастен, Тьерри Анри.

Лучшим тренером в истории футбола журналисты выбрали сэра Алекса Фергюсона, который завоевал множество титулов, работая с "Манчестер Юнайтед".

Как сообщал OBOZREVATEL, ФИФА назвала финальных претендентов на звание лучшего футболиста 2020 года.