Названа первая цель Зидана в "Реале" и зарплата француза

Новый тренер "Реала" Зинедин Зидан хочет, чтобы первой покупкой мадридцев после его возвращения стал полузащитник "Челси" Н'Голо Канте.
Журналист La Gazzetta dello Sport Николо Ширы раскрыл детали соглашения между "Реалом" и новым главным тренером "галактикос". Кроме первоочередной трансферной цели, озвучена и зарплата Зизу в Испании - 16 миллионов евро за сезон.
Зинедин Зидан
Goal
Ранее OBOZREVATEL сообщал, что 46-летний Зидан 11 марта официально возглавил мадридский "Реал".
Зинедин возглавлял мадридский "Реал" с 2016 по 2018 года. За три сезона он трижды привел "галактикос" к победе в Лиге чемпионов, завоевал "золото" чемпионата Испании, по два раза выигрывал Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира.
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