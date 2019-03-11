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Названа первая цель Зидана в "Реале" и зарплата француза

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Новый тренер "Реала" Зинедин Зидан хочет, чтобы первой покупкой мадридцев после его возвращения стал полузащитник "Челси" Н'Голо Канте.

Журналист La Gazzetta dello Sport Николо Ширы раскрыл детали соглашения между "Реалом" и новым главным тренером "галактикос". Кроме первоочередной трансферной цели, озвучена и зарплата Зизу в Испании - 16 миллионов евро за сезон.

Зинедин Зидан

Зинедин Зидан

Goal

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Ранее OBOZREVATEL сообщал, что 46-летний Зидан 11 марта официально возглавил мадридский "Реал".

Зинедин возглавлял мадридский "Реал" с 2016 по 2018 года. За три сезона он трижды привел "галактикос" к победе в Лиге чемпионов, завоевал "золото" чемпионата Испании, по два раза выигрывал Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира.

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Персона
Зинедин Зидан
Тег
Реал Мадрид
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