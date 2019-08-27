Названа неожиданная причина провала трансфера Коноплянки в Турцию

Лидер сборной Украины Евгений Коноплянка не смог завершить свой трансфер в стамбульский "Бешикташ" из-за позиции тренера турецкого клуба.
Как пишет издание Fotospor, "Шальке" договорился с "орлами" об условиях перехода полузащитника, однако Абдуллах Авчи в последний момент заблокировал подписание контракта с Евгением.
По данным источника, опасения наставника "Бешикташа" были связаны со статусом украинского футболиста. Якобы Авчи посчитал, что Коноплянка в любой момент сможет разорвать в одностороннем порядке соглашение с клубом так, как это сделал недавно звездный португалец Рикардо Куарежма.
Евгений Коноплянка
FC Schalke 04
При этом наш соотечественник дал свое согласие на переход, который должен был обойтись туркам в 3,5 миллиона евро.
Как сообщал OBOZREVATEL, у Евгения Коноплянки возникли серьезные проблемы с карьерой после отказа "Бешикташа" от его трансфера.
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