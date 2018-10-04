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Названа истинная причина отсутствия Роналду в сборной Португалии

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Главный тренер сборной Португалии Фернанду Сантуш не стал вызывать в команду форварда "Ювентуса" Криштиану Роналду по просьбе игрока.

33-летний футболист сам попросил наставника национальной команды оставить его вне заявки. 11 октября португальцам предстоит провести матч Лиги наций против поляков, а уже через три дня их ждет товарищеская встреча с Шотландией, сообщает Express.co.uk.

Криштиану Роналду

Криштиану Роналду

Новости
Самоубийство: стали известны новые подробности изнасилования Криштиану Роналду

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что Роналду пропустит ближайшие матчи сборной. Футболист угодил в крупный секс-скандал. Американка Катрин Майорга утверждает, что в 2009 году в Лас-Вегасе ее нетрадиционным способом изнасиловал Криштиану. .

Персона
Криштиану Роналду
Объект
сборная Португалии по футболу
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