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20 апреля • обновлено в 11:16
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Названа дата матча "Шахтер" - "Вольфсбург" в Лиге Европы

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Ответный поединок "Шахтера" и "Вольфбурга" в 1/8 финала Лиге Европы предварительно запланирован на 6 августа.

Как сообщает издание Football Italia, в парах "Интера" против "Хетафе" и "Ромы" против "Севильи" еще не были сыграны первые матчи. Они должны пройти 2-3 августа. Четвертьфиналы турнира планируют провести 10 и 13 августа, полуфиналы – 17 и 20 августа. Финал Лиги Европы, напомним, предварительно назначен на 27 августа и должен состояться в Гданьске.

"Шахтер" празднует гол в ворота "Вольфсбурга"

"Шахтер" празднует гол в ворота "Вольфсбурга"

Uefa.com

Что касается Лиги чемпионов, то она должна быть доиграна в таком же формате, начиная с 7 августа и заканчивая решающим матчем 29 августа в Стамбуле.

Напомним, что первый поединок между "Шахтером" и "Вольфсбургом" состоялся 12 марта в Германии и закончился победой "горняков" со счетом 2:1.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее стала известна дата начала еврокубков сезона 2020/21.

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Автор
Михаил Морозов Михаил Морозов
Тема
Лига Европы
Теги
ФК Вольфсбург ФК Шахтер
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