"От них нужно избавляться": названа большая проблема "Динамо"

Украинский журналист Игорь Цыганык заявил, что киевское "Динамо" в межсезонье планирует расстаться с пятью легионерами, которые создают проблемы клубу.

"Большая проблема "Динамо" – это легионеры, которые не отвечают уровню команды. Эти легионеры приходят, просто заполняют определенную нишу, но не дают ничего нового. Таких легионеров, как сейчас в "Динамо", очень много в украинском футболе. И не факт, что они бы выиграли конкуренцию, если бы не тот момент, что их нужно ставить, ведь у них большая зарплата и дорогие трансферы. От них нужно избавляться. Кадар, Кендзера, Родригес, Кадири и Соль – это те футболисты, которые уже ничего киевскому "Динамо" не дадут. Это однозначно", - заявил ведущий "Циганик Live", слова которого приводит "Динамомания" со ссылкой на FootballHub

"Они будут только тянуть команду вниз, ведь на их место могут прийти или украинцы, или легионеры, которые дадут новый импульс команде", - добавил Цыганык.

Как сообщал OBOZREVATEL, главный тренер киевского "Динамо" Алексей Михайличенко выразил недовольство реакцией болельщиков на вылет команды из Лиги Европы.

По мнению специалиста, фанаты должны всегда поддерживать своих любимцев.

С кем Усик дебютирует в хевивейте, читай у нас в Telegram!