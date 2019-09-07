Назван следующий претендент на чемпионский пояс Хабиба

Американский боец смешанного стиля (ММА) Тони Фергюсон получит шанс побороться за пояс Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе.

Тони Фергюсон

Глава промоушена Дэйна Уайт заявил, что Фергюсон станет следующим соперником победителя боя между россиянином Хабибом Нурмагомедовым (действующий чемпион в этой категории) и американцем Дастином Порье (временный чемпион).

"Если Тони будет готов, он получит следующий титульный поединок", — подтвердил Уайт в интервью ESPN.

Как сообщал OBOZREVATEL, чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов (27-0) 7 сентября проведет бой против временного обладателя титула Дастина Порье (25-5, 1 NC). Поединок пройдет в Абу-Даби на UFC 242.

Накануне Хабиб пошел на радикальный шаг перед боем с Порье

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