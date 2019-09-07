Главная Новости
8 сентября • обновлено в 11:13
МоваЯзык
Экономика Шоу

/ Другие виды спорта

Назван следующий претендент на чемпионский пояс Хабиба

6.4т Читать материал на украинском

Американский боец смешанного стиля (ММА) Тони Фергюсон получит шанс побороться за пояс Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе.

Тони Фергюсон

Тони Фергюсон

Глава промоушена Дэйна Уайт заявил, что Фергюсон станет следующим соперником победителя боя между россиянином Хабибом Нурмагомедовым (действующий чемпион в этой категории) и американцем Дастином Порье (временный чемпион).

"Если Тони будет готов, он получит следующий титульный поединок", — подтвердил Уайт в интервью ESPN.

Новости
Во сколько бой Хабиб – Порье: точное время начала

Как сообщал OBOZREVATEL, чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов (27-0) 7 сентября проведет бой против временного обладателя титула Дастина Порье (25-5, 1 NC). Поединок пройдет в Абу-Даби на UFC 242.

Накануне Хабиб пошел на радикальный шаг перед боем с Порье

О спорте во всей красе – в нашем Instagram!

Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.

Персоны
Хабиб Нурмагомедов Тони Фергюсон
Тег
Новости России
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
1
Смешно
2
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Блоги / мнения

ads pixel