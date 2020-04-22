Назван самый кошмарный день в истории российского футбола

Бывший вратарь сборной России по футболу Вячеслав Малафеев вспомнил матч в рамках квалификации к чемпионату мира-2006 против команды Португалии. Встреча завершилась разгромом РФ - 1:7.
"13 октября 2004 года — кошмарный день в истории российского футбола", — написал Малафеев у себя в Instagram.
Он добавил, что перед матчем его перчатки померил Акинфеев, хотя считается, что их нельзя давать другому вратарю.
"Неужели примета сбылась?" — отреагировал бывший футболист.
13 октября 2004 года — кошмарный день в истории российского футбола. В Лиссабоне сборная проиграла Португалии со счетом 7-1. ⠀ Что произошло? ⠀ После победы над Люксембургом (4:0), мы прилетели в Португалию. Почему-то у многих игроков накануне матча начались недомогания. Даже у меня поднялась температура, и ночью знобило. Я посчитал, что из-за волнения 😒 ⠀ Перед матчем не было плохого предчувствия. Думал об игре и как остановить @cristiano. Не остановили — он отметился двумя голами. ⠀ Прошло 16 лет, а я до сих пор помню все пропущенные мячи. Это точно был "не день Бекхэма": ничего не получалось. ⠀ Я и Андрей Аршавин единственные, кто тогда ответили на вопросы журналистов после матча... хотя говорить было нечего. Мне хотелось показать, что я не сломлен, не собираюсь отчаиваться или заканчивать карьеру. ⠀ В самолете я снова и снова прокручивал в голове эпизоды матча и думал, что произошло. ⠀ ➖️ Сказалось физическое недомогание? ⠀ ➖️ Неправильно подготовился психологически? ⠀ ➖️ В какие моменты мог спасти команду? ⠀ ➖️ Может быть, это не наш уровень футбола? ⠀ Даже вспомнил, как перед игрой Игорь Акинфеев померил мои перчатки. А у вратарей есть бзик, никому 🧤 не давать. Неужели примета сбылась? ⠀ В России через 2 дня "Зенит" должен был встретиться с "Рубином". В день матча Петржела сообщил, что я не буду играть: "команде важно видеть уверенность вратаря, а я надломлен". Не совсем был согласен, но решение принято. ⠀ Если спросите, хотел бы я что-нибудь изменить, чтобы этого матча не было, отвечу: "Нет". Для меня это был огромный опыт, который помог добиться лучших результатов. ⠀ Когда сталкиваешься с подобными испытаниями, понимаешь многие вещи: ⠀ ➖️ Ты способен справиться с неприятностями, даже если кажется, что хуже не будет. ⠀ ➖️ Предрассудки мешают. ⠀ ➖️ Накручиваешь себя, и это отражается на психосоматике. ⠀ ➖️ Суеверия надо выбрасывать из головы. ⠀ ➖️ Все, что происходит — к лучшему. ⠀ ➖️ Если мыслишь позитивно, любое событие принесет полезный опыт для будущих достижений. ⠀ Со временем понимаешь, самые тяжелые ситуации даны, чтобы сделать тебя сильнее. ⠀ #ИсторияОдногоМатча #ИсторияМ16 #Малафеев
Как сообщал OBOZREVATEL, все страдания российского футбола показали в одной картинке. После декабрьского еврокубкового провала в России начался новый виток футбольного кризиса.
Самые красивые девушки у нас в Instagram!