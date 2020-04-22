Главная Новости
22 апреля • обновлено в 19:44
МоваЯзык
Экономика Шоу

/ Новости футбола

Назван самый кошмарный день в истории российского футбола

1.6т
Читать материал на украинском

Бывший вратарь сборной России по футболу Вячеслав Малафеев вспомнил матч в рамках квалификации к чемпионату мира-2006 против команды Португалии. Встреча завершилась разгромом РФ - 1:7.

"13 октября 2004 года — кошмарный день в истории российского футбола", — написал Малафеев у себя в Instagram.

Он добавил, что перед матчем его перчатки померил Акинфеев, хотя считается, что их нельзя давать другому вратарю.

"Неужели примета сбылась?" — отреагировал бывший футболист.

13 октября 2004 года — кошмарный день в истории российского футбола. В Лиссабоне сборная проиграла Португалии со счетом 7-1. ⠀ Что произошло? ⠀ После победы над Люксембургом (4:0), мы прилетели в Португалию. Почему-то у многих игроков накануне матча начались недомогания. Даже у меня поднялась температура, и ночью знобило. Я посчитал, что из-за волнения 😒 ⠀ Перед матчем не было плохого предчувствия. Думал об игре и как остановить @cristiano. Не остановили — он отметился двумя голами. ⠀ Прошло 16 лет, а я до сих пор помню все пропущенные мячи. Это точно был "не день Бекхэма": ничего не получалось. ⠀ Я и Андрей Аршавин единственные, кто тогда ответили на вопросы журналистов после матча... хотя говорить было нечего. Мне хотелось показать, что я не сломлен, не собираюсь отчаиваться или заканчивать карьеру. ⠀ В самолете я снова и снова прокручивал в голове эпизоды матча и думал, что произошло. ⠀ ➖️ Сказалось физическое недомогание? ⠀ ➖️ Неправильно подготовился психологически? ⠀ ➖️ В какие моменты мог спасти команду? ⠀ ➖️ Может быть, это не наш уровень футбола? ⠀ Даже вспомнил, как перед игрой Игорь Акинфеев померил мои перчатки. А у вратарей есть бзик, никому 🧤 не давать. Неужели примета сбылась? ⠀ В России через 2 дня "Зенит" должен был встретиться с "Рубином". В день матча Петржела сообщил, что я не буду играть: "команде важно видеть уверенность вратаря, а я надломлен". Не совсем был согласен, но решение принято. ⠀ Если спросите, хотел бы я что-нибудь изменить, чтобы этого матча не было, отвечу: "Нет". Для меня это был огромный опыт, который помог добиться лучших результатов. ⠀ Когда сталкиваешься с подобными испытаниями, понимаешь многие вещи: ⠀ ➖️ Ты способен справиться с неприятностями, даже если кажется, что хуже не будет. ⠀ ➖️ Предрассудки мешают. ⠀ ➖️ Накручиваешь себя, и это отражается на психосоматике. ⠀ ➖️ Суеверия надо выбрасывать из головы. ⠀ ➖️ Все, что происходит — к лучшему. ⠀ ➖️ Если мыслишь позитивно, любое событие принесет полезный опыт для будущих достижений. ⠀ Со временем понимаешь, самые тяжелые ситуации даны, чтобы сделать тебя сильнее. ⠀ #ИсторияОдногоМатча #ИсторияМ16 #Малафеев

Публикация от Viacheslav Malafeev (@malafeev16ru)

Как сообщал OBOZREVATEL, все страдания российского футбола показали в одной картинке. После декабрьского еврокубкового провала в России начался новый виток футбольного кризиса.

Самые красивые девушки у нас в Instagram!

Автор
Максим Богданов Максим Богданов
Персона
Игорь Акинфеев
Место
Россия
Тег
сборная России по футболу
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
3
Смешно
1
Интересно
0
Печально
1
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Спорт Футбол

Коронавирус. Самое важное

  • УКРАИНА:

    Подтвержденные случаи: 6592.

    Вылечились: 424. Умерли: 174.

  • В мире заболели почти 2,5 миллиона человек, погибли – более 174 тысяч.

  • Карантин в Украине продлили до 11 мая из-за эпидемии коронавируса.

  • Назван самый вероятный способ заразиться коронавирусом.

  • В Украине вводят три уровня опасности COVID-19: что значит каждый.

Рейтинг букмекеров
  1. Бонус
    2500 грн
  2. Бонус
    500 грн
  3. Бонус
    1000 грн
  4. Бонус
    500 грн
  5. Без Бонуса
Весь рейтинг

Новости спорта

Топ-публикации

Топ-блоги

Ставка матча
все ставки
Evil Genuises
VS
Orgless
Победа Evil Genuises с форой в -1,5 карты
1.65 Сделать ставку
Gen.G
VS
100 Thieves
Победа 100 Thieves с форой в -1,5 карты
2.50 Сделать ставку
Triumph
VS
Cloud9
Победа Cloud9 с форой в -1,5 карты
1.75 Сделать ставку
BOOM
VS
Red Canids
Победа Red Canids с форой в +1,5 карты
1.57 Сделать ставку
Team Vitality
VS
NiP
Победа Team Vitality
1.75 Сделать ставку
ENCE
VS
fnatic
Победа fnatic с форой в -1,5 карты
1.87 Сделать ставку
Complexity
VS
Astralis
Победа Complexity с форой в +1,5 карты
2,00 Сделать ставку
Illuminar
VS
Endpoint
Победа Endpoint
1.55 Сделать ставку
pro100
VS
Espada
Победа Espada
1.72 Сделать ставку
Team Secret
VS
Hard Legion
Победа Team Secret
1.65 Сделать ставку