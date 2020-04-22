Назван самый кошмарный день в истории российского футбола

Бывший вратарь сборной России по футболу Вячеслав Малафеев вспомнил матч в рамках квалификации к чемпионату мира-2006 против команды Португалии. Встреча завершилась разгромом РФ - 1:7.

"13 октября 2004 года — кошмарный день в истории российского футбола", — написал Малафеев у себя в Instagram.

Он добавил, что перед матчем его перчатки померил Акинфеев, хотя считается, что их нельзя давать другому вратарю.

"Неужели примета сбылась?" — отреагировал бывший футболист.

Как сообщал OBOZREVATEL, все страдания российского футбола показали в одной картинке. После декабрьского еврокубкового провала в России начался новый виток футбольного кризиса.

Самые красивые девушки у нас в Instagram!