Назван самый дорогой на сегодня украинский футболист

Полузащитник "Аталанты" Руслан Малиновский впервые в своей карьере стал самым дорогим украинским футболистом после того, как обошел Александра Зинченко из "Манчестер Сити".

Согласно данным портала Transfermarkt, с апреля 2020 года игрок итальянского клуба подорожал на 10 млн евро. Теперь его стоимость составляет 21 млн евро. Александр, напротив, потерял в цене – 20 млн евро вместо 24 млн евро в апреле. На третьем месте находится полузащитник "Динамо" Виктор Цыганков, который теперь стоит 19 млн евро.

Десятка самых дорогих украинских футболистов выглядит следующим образом:

1. Руслан Малиновский ("Аталанта", 27 лет) – было 11 млн евро – стало 21 млн евро;

2. Александр Зинченко ("Манчестер Сити", 23 года) – 24 млн евро – 20 млн евро;

3. Виктор Цыганков ("Динамо" Киев, 22 года) – 16 млн евро – 19 млн евро;

4. Виталий Миколенко ("Динамо" Киев, 21 год) – 9 млн евро – 13 млн евро;

5. Роман Яремчук ("Гент", 24 года) – 12 млн евро – 9,5 млн евро;

6. Николай Матвиенко ("Шахтер", 24 года) – 4 млн евро – 9 млн евро;

7. Тарас Степаненко ("Шахтер", 31 год) – 8 млн евро;

8. Ярослав Ракицкий ("Зенит", 31 год) – 8 млн евро;

9. Андрей Ярмоленко ("Вест Хэм", 30 лет) – 9,5 млн евро – 7,5 млн евро;

10. Марлос ("Шахтер", 32 года) – 8 млн евро – 7 млн евро.

Как сообщал OBOZREVATEL, звезда "Барселоны" Лионель Месси вошел в тройку самых подешевевших футболистов 2020 года.