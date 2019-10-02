Назван преемник Шевченко в сборной Украины: спортивные итоги 1 октября

Донецкий "Шахтер" вырвал победу над итальянской "Аталантой" в матче Лиги чемпионов, а врач легендарного Михаэля Шумахера рассказал о лечении автогонщика.
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Кроме того, СМИ назвали преемника Андрея Шевченко на посту тренера сборной Украины. Наши читатели считают наиболее интересными следующие материалы:
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