Назван новый тренер "Барселоны": спортивные итоги 18 августа

Александр Чеканов Футбол 09:12, 19.08.2020

Президент каталонской "Барселоны" Жозеп Бартомеу назвал имя нового тренера команды, а донецкий "Шахтер" установил рекорд Украины в рейтинге УЕФА.

OBOZREVATEL представляет главные спортивные новости вторника, 18 августа.

Кроме того, определился первый финалист Лиги чемпионов. Наши читатели считают наиболее интересными следующие материалы:

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