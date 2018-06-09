Назван новый клуб Криштиану Роналду: спортивные итоги 8 июня

Роналду покидает "Реал": назван новый клуб футболиста, а Сталлоне восхитился Ломаченко. OBOZREVATEL представляет главные спортивные новости пятницы, 8 июня.

Кроме того, бразилец "Шахтера" высказался об украинском языке и "Динамо" представило первого новичка. Наши читатели считают наиболее интересными следующие материалы:

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