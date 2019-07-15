Назван новый клуб Коноплянки

Украинский полузащитник "Шальке" Евгений Коноплянка может продолжить карьеру в турецком "Бешикташе".

Несмотря на то, что ранее уже появилась информация о переходе игрока национальной сборной в "Фенербахче", стамбульский клуб в последнюю минуту дал задний ход, после подписания контракта с полузащитником сборной Кабо – Верде Гарри Родригешем, поигравшем в свое время в "Галатасарае".

Евгений Коноплянка

По информации турецкого агентства Sabah, стороны уже вступили в переговоры, однако речь идет об аренде украинца "Бешикташем", поскольку из–за высокой цены выкупить контракт у "Шальке" турецкий клуб не в состоянии.

Как сообщал OBOZREVATEL, немецкий футбольный клуб "Шальке" готов расстаться с одним из лидеров сборной Украины Евгением Коноплянкой не менее, чем за 10 миллионов евро.

Украинец выступает за немецкий клуб с 2016 года, и несмотря на то, что не имеет стабильной игровой практики, "Шальке" отказался продавать футболиста в турецкий "Фенербахче" за 3 миллиона евро.

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