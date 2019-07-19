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Неожиданно: СМИ назвали новый клуб Блохина

11.5т Читать материал на украинском

После вылета из квалификации Лиги чемпионов, казахскую "Астану" может возглавить экс-тренер сборной Украины и киевского "Динамо" Олег Блохин

Как пишет "Динамо Киев от Шурика", руководство команды рассматривает специалиста в качестве замены неоправдавшему надежду Роману Григорчуку.

Олег Блохин

Олег Блохин

"Астана" вылетела из турнира, уступив румынскому "Клужу" (1:0 и 1:3) в первом квалификационном раунде ЛЧ. Теперь казахстанцы будут играть в квалификации Лиги Европы.

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Последней командой, которую тренировал Олег Блохин было киевское "Динамо", откуда он ушел в 2014 году.

Как сообщал OBOZREVATEL, легендарный футболист киевского "Динамо" Олег Блохин раскритиковал рекордсмена донецкого "Шахтера" Генриха Мхитаряна за отказ играть в финале Лиги Европы.

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Темы
Лига чемпионов Лига Европы
Персоны
Олег Блохин Роман Григорчук
Тег
ФК Астана
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Merlo Susan
Merlo Susan
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Merlo Susan
Merlo Susan
karan
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Джонсон Саймон Ф.
Джонсон Саймон Ф.
Бездарный тренер,да и футболист был никакой...балерина.
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