Неожиданно: СМИ назвали новый клуб Блохина

После вылета из квалификации Лиги чемпионов, казахскую "Астану" может возглавить экс-тренер сборной Украины и киевского "Динамо" Олег Блохин

Как пишет "Динамо Киев от Шурика", руководство команды рассматривает специалиста в качестве замены неоправдавшему надежду Роману Григорчуку.

Олег Блохин

"Астана" вылетела из турнира, уступив румынскому "Клужу" (1:0 и 1:3) в первом квалификационном раунде ЛЧ. Теперь казахстанцы будут играть в квалификации Лиги Европы.

Последней командой, которую тренировал Олег Блохин было киевское "Динамо", откуда он ушел в 2014 году.

Как сообщал OBOZREVATEL, легендарный футболист киевского "Динамо" Олег Блохин раскритиковал рекордсмена донецкого "Шахтера" Генриха Мхитаряна за отказ играть в финале Лиги Европы.

Мы в Telegram! Подписывайся! Читай только лучшее!