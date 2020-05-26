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26 мая • обновлено в 11:26
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Назван лучший тренер в истории Лиги чемпионов

1.4т
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Авторитетный футбольный портал Squawka назвал наставника мадридского "Реала" Зинедина Зидана лучшим тренером в истории Лиги чемпионов.

Как сообщается на сайте издания, француз выиграл три ЛЧ (2016-2018) за два с половиной года, придя в команду в середине первого триумфального сезона. На втором месте в рейтинге находится нынешний тренер "Манчестер Сити" Пеп Гвардиола, который дважды брал трофей с "Барселоной" в 2009 и 2011 годах. Замыкает тройку Карло Анчелотти, на счету которого три победы в Лиге чемпионов.

Назван лучший тренер Лиги чемпионов

Назван лучший тренер Лиги чемпионов

Goal.com

Полностью десятка лучших тренеров в истории турнира выглядит следующим образом:

1. Зинедин Зидан – "Реал" (2016-2018);

2. Пеп Гвардиола – "Барселона" (2009, 2011);

3. Карло Анчелотти – "Милан" (2003, 2007), "Реал" (2014);

4. Жозе Моуриньо – "Порту" (2004), "Интер" (2010);

5. Луи ван Гаал – "Аякс" (1995);

6. Сэр Алекс Фергюсон – "Манчестер Юнайтед" (1999, 2008);

7. Юпп Хайнкес – "Реал" (1998), "Бавария" (2013);

8. Висенте дель Боске – "Реал" (2000, 2002);

9. Рафаэль Бенитес – "Ливерпуль" (2005);

10. Оттмар Хитцфельд – "Боруссия" Д (1997), "Бавария" (2001).

Как сообщал OBOZREVATEL, в финале Лиги чемпионов 2002 года Зинедин Зидан забил лучший гол в истории турнира в ворота "Байера" и принес "Реалу" победу со счетом 2:1.

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Автор
Михаил Морозов Михаил Морозов
Тема
Лига чемпионов
Персоны
Алекс Фергюсон Рафаэль Бенитес Жозе Моуриньо Карло Анчелотти Пеп Гвардиола Зинедин Зидан
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