Назван лучший тренер в истории Лиги чемпионов

Авторитетный футбольный портал Squawka назвал наставника мадридского "Реала" Зинедина Зидана лучшим тренером в истории Лиги чемпионов.
Как сообщается на сайте издания, француз выиграл три ЛЧ (2016-2018) за два с половиной года, придя в команду в середине первого триумфального сезона. На втором месте в рейтинге находится нынешний тренер "Манчестер Сити" Пеп Гвардиола, который дважды брал трофей с "Барселоной" в 2009 и 2011 годах. Замыкает тройку Карло Анчелотти, на счету которого три победы в Лиге чемпионов.
Назван лучший тренер Лиги чемпионов
Goal.com
Полностью десятка лучших тренеров в истории турнира выглядит следующим образом:
1. Зинедин Зидан – "Реал" (2016-2018);
2. Пеп Гвардиола – "Барселона" (2009, 2011);
3. Карло Анчелотти – "Милан" (2003, 2007), "Реал" (2014);
4. Жозе Моуриньо – "Порту" (2004), "Интер" (2010);
5. Луи ван Гаал – "Аякс" (1995);
6. Сэр Алекс Фергюсон – "Манчестер Юнайтед" (1999, 2008);
7. Юпп Хайнкес – "Реал" (1998), "Бавария" (2013);
8. Висенте дель Боске – "Реал" (2000, 2002);
9. Рафаэль Бенитес – "Ливерпуль" (2005);
10. Оттмар Хитцфельд – "Боруссия" Д (1997), "Бавария" (2001).
Как сообщал OBOZREVATEL, в финале Лиги чемпионов 2002 года Зинедин Зидан забил лучший гол в истории турнира в ворота "Байера" и принес "Реалу" победу со счетом 2:1.
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