Назван лучший игрок сборной Украины в матче со Швейцарией

Александр Чеканов Футбол 16:04, 4.09.2020 Обновлено: 16:16, 4.09.2020

Дебютант сборной Украины по футболу Богдан Михайличенко признан самым полезным игроком матча команды со швейцарцами в Лиге наций.

Защитник бельгийского "Андерлехта" набрал в рейтинге InStat 339 баллов, опередив всех своих партнеров. За 90 минут игры Богдан выполнил 86 технико-тактических действий, допустив при этом брак в 15%, пишет zbirna.com.

Кроме того, Михайличенко выиграл девять единоборств из 13, совершил три удачные обводки, четыре раза вступил в отбор, совершил семь перехватов и восемь подборов. Также на счету защитника голевая передача, которой воспользовался Александр Зинченко.

В тройку лучших игроков в составе сборной Украины вошли Андрей Ярмоленко (329 баллов) и тот же Зинченко (328).

Как сообщал OBOZREVATEL, сборная Украины добыла победу над Швейцарией в дебютном для себя матче элитного дивизиона Лиги наций.

Комментировать
Спорт Футбол

Смотрите также

Шмыгаль – о стипендии для отца Зеленского: подавали уже не раз, а власть игнорировала

Шмыгаля попросили дать стипендию отцу Зеленского: названа решающая дата

В Украине впервые число новых больных COVID-19 превысило 2,7 тысячи: статистика Минздрава на 4 сентября

В Каменском учительница ударила девочку, обозвавшую ее дурой: в сети разгорелся скандал

Майк Тайсон – Рой Джонс: назван фаворит супербоя легенд бокса