Назван лучший игрок сборной Украины в матче со Швейцарией

Дебютант сборной Украины по футболу Богдан Михайличенко признан самым полезным игроком матча команды со швейцарцами в Лиге наций.

Защитник бельгийского "Андерлехта" набрал в рейтинге InStat 339 баллов, опередив всех своих партнеров. За 90 минут игры Богдан выполнил 86 технико-тактических действий, допустив при этом брак в 15%, пишет zbirna.com.

Кроме того, Михайличенко выиграл девять единоборств из 13, совершил три удачные обводки, четыре раза вступил в отбор, совершил семь перехватов и восемь подборов. Также на счету защитника голевая передача, которой воспользовался Александр Зинченко.

В тройку лучших игроков в составе сборной Украины вошли Андрей Ярмоленко (329 баллов) и тот же Зинченко (328).

Как сообщал OBOZREVATEL, сборная Украины добыла победу над Швейцарией в дебютном для себя матче элитного дивизиона Лиги наций.

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