Назван лучший игрок матча Украина – Испания в Лиге наций

Голкипер сборной Украины Георгий Бущан стал лучшим игроком победного матча четвертого тура Лиги наций против Испании (1:0) по версии авторитетного портала WhoScored.

Наш вратарь получил оценку 8,5. На его счету 8 сейвов, 12 точных передач из 31 (39%) и 47 касаний мяча. На втором месте в составе Украины оказался Андрей Ярмоленко. Его игру оценили в 7,4 балла.

У испанцев лучшим был признан полузащитник Адама Траоре, который весь матч терзал Эдуарда Соболя и тех, кто приходил помочь ему на левый фланг обороны. Его усилия удостоились оценки 8,0.

Оценки игроков за матч Украина - Испания в Лиге наций WhoScored

Как сообщал OBOZREVATEL, сборная Украины сенсационно обыграла Испанию со счетом 1:0 и закрепилась на третьем месте в Лиге наций благодаря тому, что Швейцария и Германия закончили свой матч в нашу пользу.