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Назван лучший гол в сезоне Лиги чемпионов

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Гол полузащитника мадридского "Реала" Гарета Бэйла, забитый в выездной встрече группового этапа с дортмундской "Боруссией" (3:1), назван лучшим голом сезона по итогам голосования болельщиков на официальном сайте УЕФА. Это невероятный удар слета в дальний угол собрал 19% голосов.

Вторым (18%) стал гол Криштиану Роналду, забитый ударом через себя в первом четвертьфинале с "Ювентусом" (3:0).

На третьей позиции расположилась еще одна бисиклета – в исполнении Бэйла (12%) в финальном матче с "Ливерпулем" (3:1).

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Отметим, что после сезона ЛЧ и главный тренер "Реала" Зинедин Зидан и лидер мадридцев Криштиану Роналду заявили о том, что покидают команду.

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Тема
Лига чемпионов
Персона
Гарет Бэйл
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