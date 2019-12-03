Назван лучший гол года в Украине – опубликовано видео

2 декабря при поддержке Украинской ассоциации футбола (УАФ) и Всеукраинской ассоциации футболистов-профессионалов прошла церемония награждения "Футбольные звезды Украины 2019".

В одной из номинаций был определен лучший гол года в Украине. Болельщики могли ознакомиться с 11 голами-претендентами на Facebook-странице УАФ и проголосовать за понравившийся с помощью SMS. Невероятный дальний удар принес победу Надежде Иванченко из женской сборной Украины до 17 лет.

Футбольні зірки України 2019 УАФ

Мяч, забитый ею в ворота Сербии, опередил пушечный выстрел Сидорчука в ворота "Шахтера" и сольный проход Цитаишвили в финале Чемпионата мира до 20 лет.

Как сообщал OBOZREVATEL, в чемпионате Южной Кореи случился курьезный эпизод, который местные болельщики уже окрестили "фейлом века".

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