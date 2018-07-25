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Назван лучший гол ЧМ-2018: видео шедевра

3.2тЧитать новость на украинском

Международная федерация футбола (ФИФА) подвела итоги голосования за лучший гол чемпионата мира 2018 года в России. По мнению болельщиков, самым красивым точным ударом на мундиале стал мяч, который француз Бенжамен Павар отправил в ворота сборной Аргентины в 1/8 финала турнира.

Защитник будущих чемпионов мира отличился в игре с подопечными Хорхе Сампаоли на 57-й минуте встречи. Аргентинцы на тот момент вели в счете – 2:1. Павар удачно поймал мяч после флангового навеса и ударом с лета эффектно поразил дальний угол ворот соперника. В итоге Франции удалось добыть победу – 4:3. Вашему вниманию видео главного шедевра ЧМ-2018.

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Тема
Чемпионат мира 2018
Объекты
Сборная Франции по футболусборная Аргентины по футболу
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