Назван лучший гол ЧМ-2018: видео шедевра

Международная федерация футбола (ФИФА) подвела итоги голосования за лучший гол чемпионата мира 2018 года в России. По мнению болельщиков, самым красивым точным ударом на мундиале стал мяч, который француз Бенжамен Павар отправил в ворота сборной Аргентины в 1/8 финала турнира.

Защитник будущих чемпионов мира отличился в игре с подопечными Хорхе Сампаоли на 57-й минуте встречи. Аргентинцы на тот момент вели в счете – 2:1. Павар удачно поймал мяч после флангового навеса и ударом с лета эффектно поразил дальний угол ворот соперника. В итоге Франции удалось добыть победу – 4:3. Вашему вниманию видео главного шедевра ЧМ-2018.

Как сообщал OBOZREVATEL, ФИФА открыла новое расследование против России после чемпионата мира 2018 года.