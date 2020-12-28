Назван лучший футболист XXI века: спортивные итоги 27 декабря

Австралийская теннисистка Анджелина Граовац решила заработать на карьеру с помощью откровенных фото, а нападающий "Миная" Артем Милевский высказался о молодых футболистах.

Кроме того, звезда "Ювентуса" Криштиану Роналду был назван лучшим футболистом XXI века.

OBOZREVATEL представляет главные спортивные новости воскресенья, 27 декабря. Наши читатели считают наиболее интересными следующие материалы:

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