Назван лучший футболист УПЛ в 2020 году

Полузащитник "Динамо" Виктор Цыганков был назван лучшим футболистом украинской Премьер-лиги в 2020 году.

Как сообщается на сайте издания "Команда №1", в голосовании принимали участие 15 игроков и тренер из 14 клубов УПЛ, каждый из которых называл свою тройку сильнейших. По одному очку начислялось за третье место, по два и по три – за второе и первое, соответственно.

Цыганков, набравший 197 баллов (29% от максимума), стал первым украинцем с 2014 года, который завоевал эту награду. На протяжении последних лет она доставалась бразильским легионерам "Шахтера". Больше всего очков Виктору отдали представители "Динамо" (38), "Миная" (25) и "Днепра-1" (22). Второе место занял лидер "горняков" Тайсон (112), а тройку замкнул форвард "Олимпика" Шахаб Захеди (91).

Цыганков провел 12 матчей в первом круге украинской Премьер-лиги 2020/21, забил 8 голов и отдал 3 результативные передачи. Во второй половине сезона 2019/20 Виктор отличился 7 мячами в 9 поединках.

Как сообщал OBOZREVATEL, УПЛ представила символическую сборную первой половины чемпионата. В нее попало больше футболистов "Миная", чем игроков "Динамо" и "Шахтера".