Назван лучший футболист года в Украине

Полузащитник донецкого "Шахтера" и сборной Украины Марлос признан лучшим игроком Украинской Премьер-лиги в 2018 году.

В традиционном опросе, который с 1995 года проводила газета "Команда", а с 2016-го — сайт zbirna.com, принимали участие по 16 представителей от каждого клуба украинского элитного дивизиона (15 игроков плюс главный тренер), каждый из которых называл свою тройку лидеров.

В общей сложности проголосовали 180 футболистов и 12 тренеров команд, которые и назвали Марлоса третий раз подряд победителем голосования.

Второе место занял полузащитник киевского "Динамо" Виктор Цыганков, для которого это первый пьедестал.

Третье место в опросе — у хавбека донецкого "Шахтера" Тайсона. Отметим, что бразилец уже занимал второе место в 2011 году, будучи игроком харьковского "Металлиста".

Интересно, что наставник "Шахтера" португалец Паулу Фонсека не включил Марлоса в свою тройку игроков.

Посмотреть, кто за кого голосовал в опросе, — можно здесь.

Как сообщал OBOZREVATEL, защитник "Шахтера" Сергей Кривцов рассказал забавный случай с бразильским новичком сборной Украины по футболу Марлосом, который произошел на одном из сборов национальной команды.