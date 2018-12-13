''Назначил Путин'': экс-тренер сборной Украины отбился от журналиста

Экс-тренер киевского "Динамо" и сборной Украины Рауль Рианчо, последние годы работавший в московском "Спартаке" рассказал о своей жизни в России и, в частности, поделился забавным эпизодом, связанным с назойливыми российскими журналистами.

"После нескольких матчей в России один журналист спросил меня: "Ты знаешь, что не останешься тренером команды?" Я ответил: "Про это мне ничего неизвестно, знаю лишь, что сейчас тренирую "Спартак". Он настаивает, мол, ему в клубе сказали, что я не буду тренировать, что будет новый тренер. Тогда я говорю: "Меня тренером назначили президент, вице-президент клуба и сам Путин, так что я продолжу работать".

Испанский тренер пояснил, что сказался это, чтобы остановить назойливого московского журналиста, который "замучил" его вопросами об отставки.

"Случись такое в Украине, я бы сказал, что тренером меня назначили вице-президент клуба, президент Суркис и даже сам Порошенко! Сказал это просто, чтобы тот журналист оставил меня в покое и не беспокоил тем вопросом", - сказал Рауль Рианчо в интервью FootballHub.

Напомним, что в 2014 году Рианчо стал ассистентом главного тренера киевского "Динамо" Сергея Реброва. Команда в этот период дважды подряд становилась чемпионом Украины, один раз завоевала Кубок и Суперкубок страны, вышла в плей-офф Лиги чемпионов. Однако сезон 2016/2017 "Динамо" провело неудачно, заняв последнее место в группе Лиги чемпионов и отстав от ставшего чемпионом "Шахтера" на 14 очков, после чего Ребров со своим штабом (и, соответственно, Рианчо) покинул команду.

После ухода из "Динамо" Рианчо работал ассистентом Андрея Шевченко в национальной сборной Украины.

Как сообщал OBOZREVATEL, на пресс-конференции после матча сборных Турции и Украины главный тренер хозяев Мирча Луческу устроил настоящую истерику местным журналистам, которые после поражения от шведов в матче Лиги наций объявили тренеру бойкот.