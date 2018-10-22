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Назло террористам: ВСУ под Донецком вывесили флаг "Динамо"

4.7тЧитать материал на украинском

На позиции "Шахта" в городе Красногоровка бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) вывесили флаг киевского футбольного клуба "Динамо".

"Как я и обещал, фанаты "Динамо" Киев повесили бело-синий прапор на самую высокую точку, которая тут есть. Спасибо ребятам, которые его нам подарили. Он будет висеть тут долго, а затем переедет на другие позиции", - заявил наш военный.

Отметим, что "Шахта" — пограничная украинская позиция контролируемая ВСУ, которая находится между Авдеевкой и Донецким международным аэропортом. По своему стратегическому значению является продолжением аэропорта и главной высотой, открывающей путь к оккупированному Донецку.

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Место
УкраинаДонецк
Объект
ФК Динамо Киев
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