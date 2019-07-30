"Назло Суркису": Милевский рассказал о своем переходе в "Шахтер"

Экс-нападающий киевского "Динамо", сейчас выступающий за "Динамо" (Брест), Артем Милевский рассказал, как мог в 2013 году из киевского клуба перейти в "Шахтер".

Форварда приглашал в донецкий клуб капитан горняков Дарио Срна.

"Мне звонил не Ринат, мне звонил Дарио Срна. Я тогда не тренировался даже. Он и говорит: "Давай мы тебя заберем к себе". Я подумал, через пару часов ему перезвонил и отказался", - цитирует Милевского Youtube-канал КраСава.

Он добавил, что принял такое решение из-за отношений с киевскими болельщиками.

"У меня было столько дерби с "Шахтером". На тот момент я думал, что переходить из "Динамо" в Донецк - это позор, и что болельщики будут меня ловить потом. Но если бы я думал, как сейчас думаю, то, наверное, принял бы то предложение".

Милевский отметил, что перешел бы в стан принципиального соперника назло президенту "Динамо" Игорю Суркису, с которым был не в ладах.

"Этот разговор был в феврале, а отношение Игоря Михайловича Суркиса до сентября было ко мне ужасным. Если бы я знал, что так будет, даже ему назло перешел бы в Шахтер", - заявил форвард.

Как сообщал OBOZREVATEL, Милевский откровенно рассказал о сексе с Дашей Астафьевой.

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