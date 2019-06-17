"Наверное, поймем": герой финала ЧМ U-20 сделал признание

Один из героев молодежной сборной Украины по футболу Георгий Цитаишвили признался, что пока не осознал того, что стал чемпионом мира.

По его словам, гол в финале в ворота Южной Кореи вызвал у него бурю эмоций. "У меня было много моментов до этого, когда не мог забить с трех-четырех метров. А здесь забил в финале. Эмоций много, словами не передать. Главное, что выиграли. Рад, что мы привезли кубок в Украине. Для меня это большая честь – прославлять Украину. Сейчас не понимаем еще, что стали чемпионами мира. Наверное, поймем через пару лет, осознаем, что мы сделали", – цитирует полузащитника "Динамо" пресс-служба УАФ.

Георгий Цитаишвили (№7)

Как сообщал OBOZREVATEL, накануне сборная Украины U-20 вернулась в Киев, где ей устроили невероятный прием в аэропорту "Борисполь".

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