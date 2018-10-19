''Натворил в Донецке'': Хачериди наехал на скандального крымского судью

Экс-игрок киевского "Динамо" Евгений Хачериди высказался об арбитре Юрие Ваксе, который судил поединок его команды против "Шахтера" в 2012 году и запомнился скандальным удалением динамовца Дениса Гармаша в первом тайме.

"Он натворил в Донецке, да, это было. Можно сказать, что тогда он забрал у нас чемпионство. Может быть. Сначала я не понял, только после игры, когда все пересмотрели, стало ясно, почему его удалили. Хотя это все придуманное. Они этого хотели, поэтому так и сделали. Вот и все", - рассказал Хачериди в интервью FootballHub.

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"Он нас очень много раз судил "Динамо" не очень хорошо. Можно сказать, предвзято. Вспомнить ту же "Александрию". Я считаю, что он три пенальти не поставил. Хоть бы один назначил. Мы 0:0 сыграли. Он так хотел. Хотел, чтобы мы потеряли очки, и мы потеряли", - наехал на арбитра Хачериди.

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