"Настоящий потоп": подробности стихии перед матчем Россия - Хорватия

Накануне четвертьфинального матча чемпионата мира-2018 по футболу между сборными России и Хорватии на Сочи обрушился сильнейший ливень. Стихия создала большие проблемы для движения транспорта, а команда Хорватии даже была вынуждена перенести свою тренировку.

Как сообщил корреспондент Газеты.Ru, пассажиры более часа не могли уехать с остановки в районе стадиона "Фишт" из-за того, что автобусы просто перестали ходить. Да и с приходом первого общественного транспорта на нем смогли выбраться не все. Для того, чтобы оказаться в заветном автобусе, необходимо было отстоять длинную очередь.

Опять двадцать пять 🤦‍♂️😁😂👍 A post shared by Pavel (@crasher_en) on Jul 6, 2018 at 6:34am PDT

"Такое у нас периодически случается. Городские улицы не всегда выдерживают разгул стихии. Особенно при таком сильном тропическом ливне, это настоящий потоп", — рассказала местная жительница, которая безрезультатно стояла на остановке.

Лучше всех в ситуации сориентировались таксисты. Стоимость их услуг взлетела в несколько раз.

"А как еще работать в таких условиях?" - удивленно спросил один из водителей.

В городской администрации отметили, что за один день в Сочи выпала месячная норма осадков.

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"Мощный тропический ливень прошелся от центра города в сторону Адлера, в центре города без последствий. По данным нашего гидрометцентра, выпало в течение часа треть месячной нормы осадков", - цитирует представителя администрации ТАСС.

Очевидцы в социальных сетях отмечают, что на некоторых улицах вода доходила до экватора колес автомобилей, а на особо проблемных участках — до капота.

Завтра в Сочи местами ожидается ливень с грозой и градом, скорость ветра может достигать 20 метров в секунду.

Матч Россия - Хорватия пройдет 7 июля в 21.00 по киевскому времени.

Как сообщал OBOZREVATEL, из-за транспортных проблем сборная Хорватии решила изменить место проведения своей предматчевой тренировки.