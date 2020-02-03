Настоящая дикость: бразильский футболист ударил лежащего фаната с ноги в голову

Матч бразильской Лиги Катариненсе, в котором "Аваи" принимал "Фигейренсе", закончился скандалом из-за действий футболиста хозяев, который ударил лежащего фаната соперников ногой по голове.

Как сообщает агентство Sportbible, за пять минут до окончания поединка болельщик гостей приблизился к скамейке запасных "Аваи", чтобы разобраться с полузащитником Бруно Силвой, который якобы провоцировал фанатов "Фигейренсе". Резервный голкипер хозяев Гледсон повалил фаната на газон, после чего Силва подбежал и со всей силы ударил его по голове ногой.

Бразильский футболист бьет фаната ногой в голову

ABSOLUTE MAYHEM IN BRAZIL!

Riots in the stands during Figueirense vs. Avaí. 5 minutes left in the game and a Figueirense fan rushed the Avai bench. The sub keeper tackles him and Bruno Silva comes out of nowhere and kicks him the head.

WTF!pic.twitter.com/oFxk8yMlVf — BenchWarmers (@BeWarmers) February 2, 2020

Действия футболистов "Аваи" привели к массовым беспорядкам на трибунах, в результате чего матч был приостановлен на 21 минуту.

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