Бывший полузащитник киевского "Динамо" Виталий Самойлов рассказал о годах своей футбольной карьеры, которые провел в России, выступая за местные клубы.

Виталий Самойлов dynamomania.com

"В России меня называли "хохлом", смеялись надо мной. Глубоко отложился в памяти один эпизод. Когда Шевченко забил гол сборной России в "Лужниках", я сидел в компании футболистов "Балтики" (Калининград). И вот, когда Филимонов пропустил от Шевы, все посмотрели на меня с нескрываемой злобой, а один даже замахнулся рукой. Это было не в шутку, а потому, что я – из Украины, а Украина забила России. После финального свистка тот, кто замахивался, сказал фразу: "Когда же мы отгородимся от вас 6-метровым забором?!" – вспоминает Самойлов в интервью "Футбол 24".

Кроме того, по утверждению бывшего футболиста, отношение к Украине еще больше поменялось в РФ в худшую сторону после Оранжевой революции.

"Уже в тот период я ​​заметил, что люди в России изменились. Их там зомбируют. Уже тогда они были негативно настроены против Украины. А я всегда интересовался политикой, поэтому меня это задевало", – добавил экс-футболист "Динамо".

Как сообщал OBOZREVATEL, легендарный в прошлом игрок "Спартака" возмутился из-за матча Украина – Россия на Евро-2020.

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