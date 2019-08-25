"Наши слова": Цыганков лаконично прокомментировал матч с "Олимпиком"

Полузащитник киевского "Динамо" Виктор Цыганков емко оценил результат матча 5-го тура Премьер-лиги Украины с донецким "Олимпиком".

Виктор Цыганков (слева) ФК Динамо

"Болельщикам не нужны наши слова. Им нужны результаты", – сказал Цыганков после игры.

Как сообщал OBOZREVATEL, 24 августа киевляне не смогли добыть победу в первом матче под руководством нового тренера Алексея Михайличенко. Встреча на НСК "Олимпийский" с "Олимпиком" завершилась вничью 1:1. Цыганков забил первый гол в сезоне.

После игры Михайличенко попытался оправдаться за такой результат.

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