"Наши слова": Цыганков лаконично прокомментировал матч с "Олимпиком"

Полузащитник киевского "Динамо" Виктор Цыганков емко оценил результат матча 5-го тура Премьер-лиги Украины с донецким "Олимпиком".
Виктор Цыганков (слева)
ФК Динамо
"Болельщикам не нужны наши слова. Им нужны результаты", – сказал Цыганков после игры.
Как сообщал OBOZREVATEL, 24 августа киевляне не смогли добыть победу в первом матче под руководством нового тренера Алексея Михайличенко. Встреча на НСК "Олимпийский" с "Олимпиком" завершилась вничью 1:1. Цыганков забил первый гол в сезоне.
После игры Михайличенко попытался оправдаться за такой результат.
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