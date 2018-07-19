"Наш Киев": впечатляющий рекламный ролик "Динамо" вызвал восторг фанатов

Киевское "Динамо" на презентации новой формы, показало рекламный ролик команды. Коллаборация столичного клуба и американского бренда New Balance вызвала настоящий фурор в интернете.

Авторы клипа связали историю "бело-синих" с его нынешними игроками. В социальных сетях этот медиапродукт назвали "шедевром".

"Космический ролик. Еще никогда "Динамо" не рекламировало свою форму (какой бы она ни была) настолько качественно", - восхищаются комментаторы.

tribuna.com

tribuna.com

tribuna.com

tribuna.com

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что футболист сборной Хорватии, который в августе прошлого года подписал контракт с киевским "Динамо", не стал пожимать руку президенту России Владимиру Путину. Эпизод произошел на церемонии награждения победителя чемпионата мира по футболу-2018.