Нас раздели и сделали как девочек, – депутат Госдумы о поражении России в Лиге наций

Депутат Госдумы Виталий Милонов раскритиковал сборную России за разгромное поражение в матче с Сербией (0:5).

Скандальный российский политик сравнил игру команды с самоудовлетворением ее капитана, видео с которым попало в сеть.

"Это продолжение истории с Дзюбой. Мы так много говорили применительно к сборной про его видеоонанизм, что забыли, что сборная – это еще и футбол. То, что было в Белграде, – это хуже, чем онанизм. Нас раздели и просто сделали как девочек, как детей, порвали как тузик грелку", – цитирует Милонова Sport24.

Милонов уверен, что после таких поражений нужно вызывать нашего главного тренера и команду на ковер к министру спорта, чтобы они ответили.

"А то у нас получается, что плохо сыграли, извините, радуйтесь тому, что есть. Это все-таки не клубные состязания были, а матч нашей национальной сборной. Мы не можем дать нашим соперникам ощущения, что у нас нет футбола. Наши ребята вчера над нами посмеялись, это был групповой онанизм в сторону своих болельщиков. Наша сборная просто ужасно опозорила нас. Уж лучше Дзюба со своим онанизмом, чем вся сборная с таким онанизмом", – заявил депутат.

Как сообщал OBOZREVATEL, встреча 6-го тура Лиги наций в Белграде Сербия – Россия завершилась со счетом 5:0. После этого поражения российские футболисты вылетели из второй корзины жеребьевки чемпионата мира-2022.

Позже болельщики в сети высмеяли такой результат команды, а комментатор Дмитрий Губерниев назвал выступление российской команды в Белграде позором.