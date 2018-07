"Нас опустили": вратарь Испании жестко высказался после поражения от России

Вратарь сборной Испании Давид де Хеа признал поражение национальной команды в матче чемпионата мира против сборной России.

В своем Twitter-аккаунте кипер "Манчестер Юнайтед" поблагодарил всех, кто поддерживал и критиковал "фурию роху", пообещав, что в будущем такого не повторится.

"Благодарю все тех, кто нас поддерживал, кто критиковал нас, кто переживал вместе с нами. Мы упали, но мы снова поднимемся и постараемся оказаться на вершине. Нас действительно опустили. Но, уверяю, что подобное произошло в последний раз. Больше мы такого не допустим", - написал Де Хеа.

Para quienes apoyasteis, criticasteis con respeto y sufristeis con nosotros, gracias. Estamos jodidos pero nos levantaremos y no dejaremos de intentarlo 🇪🇸

To whom supported, suffered and criticised us with respect, thanks. We're fucked but we'll get up again and never give up. pic.twitter.com/es4NBr05CD