"Наркоманский" заголовок The Sun стал причиной скандала

Британский таблоид The Sun вышел с провокационной обложкой в день матча 1/8 финала чемпионата мира-2018 Колумбия - Англия. В качестве анонса матча на первой полосе журналисты написали: "Сборная встречается со страной, которая дала миру Шакиру, отличный кофе и... другие вещи... Вперед, Кейн!".

Несмотря на то, что на обложке был изображен капитан сборной Англии Харри Кейн, последние два слова, написанные крупным шрифтом, выглядят довольно двусмысленно, поскольку созвучны в английском со словом "кокаин". Колумбия остается мировым лидером по производству этого наркотика.

The right wing The Sun newspaper insults Colombians ahead of the #EnglandvColombia match tonight. “Go Kane” is a play on the word “cocaine.” pic.twitter.com/Z5VwjW7EjJ