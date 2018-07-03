"Наркоманский" заголовок The Sun стал причиной скандала

Британский таблоид The Sun вышел с провокационной обложкой в день матча 1/8 финала чемпионата мира-2018 Колумбия - Англия. В качестве анонса матча на первой полосе журналисты написали: "Сборная встречается со страной, которая дала миру Шакиру, отличный кофе и... другие вещи... Вперед, Кейн!".

Несмотря на то, что на обложке был изображен капитан сборной Англии Харри Кейн, последние два слова, написанные крупным шрифтом, выглядят довольно двусмысленно, поскольку созвучны в английском со словом "кокаин". Колумбия остается мировым лидером по производству этого наркотика.

The right wing The Sun newspaper insults Colombians ahead of the #EnglandvColombia match tonight. “Go Kane” is a play on the word “cocaine.” pic.twitter.com/Z5VwjW7EjJ — Press TV UK (@Presstvuk) July 3, 2018

Провокационный заголовок не понравился послу Колумбии в Великобритании Нестору Осорио Лондоньо.

"Жаль, что мы используем такое яркое и дружелюбное событие, как чемпионат мира, чтобы указывать стране проблему, которая никак не связана с футболом", - цитирует The Guardian Лондоньо.

Как сообщал OBOZREVATEL, английский спортивный журналист жестко высказался о сборной России.