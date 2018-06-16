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Чемпионат мира 2018
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"Наприглашали бомжей": в России ополчились на ЧМ-2018

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Одиозный российский писатель и политик Эдуард Лимонов назвал гостей чемпионата мира по футболу в России бомжами.

"Продолжаю свою антимундиалевскую пропаганду. Вот на кой осиновый кол нам сдались все эти поддатые, корявые иностранцы на наших улицах? У нас у самих таких хоть отбавляй. Лучше бы сотню умельцев на жительство пригласили, как Петр Первый, а то бомжей наприглашали, вопят, как резаные", – написал Лимонов в Twitter.

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Ранее сообщалось, Что власти российского Ростова-на-Дону в рамках подготовки к ЧМ-2018 завесили старые нереставрированные здания баннерами и сетками

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Тема
Чемпионат мира 2018
Персона
Эдуард Лимонов
Место
Россия
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