"Наприглашали бомжей": в России ополчились на ЧМ-2018

Одиозный российский писатель и политик Эдуард Лимонов назвал гостей чемпионата мира по футболу в России бомжами.

"Продолжаю свою антимундиалевскую пропаганду. Вот на кой осиновый кол нам сдались все эти поддатые, корявые иностранцы на наших улицах? У нас у самих таких хоть отбавляй. Лучше бы сотню умельцев на жительство пригласили, как Петр Первый, а то бомжей наприглашали, вопят, как резаные", – написал Лимонов в Twitter.

Продолжаю свою антимундиалевскую пропаганду. Вот на кой осиновый кол нам сдались все эти поддатые, корявые иностранцы на наших улицах ?У нас у самих таких, хоть отбавляй.. Лучше бы сотню умельцев на жительство пригласили, как Пётр Первый,а то бомжей наприглашали,вопят как резаные — Эдуард Лимонов (@edvlimonov) 15 июня 2018 г.

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