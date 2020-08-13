"Наполи" заморозил переговоры с "Динамо", узнав цену на игрока сборной Украины

"Наполи" проявлял интерес к левому защитнику киевского "Динамо" Виталию Миколенко, однако решил заморозить переговоры, услышав стоимость украинца.

Как сообщает издание IlNapoliOnline, итальянский клуб был готов заплатить за нашего соотечественника 10 миллионов евро, однако отказался от приобретения Миколенко, когда украинская команда запросила за своего воспитанника 35 миллионов евро.

Теперь "Наполи" переключился на испанского защитника "Реала" Серхио Регилона, который в нынешнем сезоне выступает за "Севилью" на правах аренды. Его стоимость оценивают в 25 миллионов евро, но неаполитанцы рассчитывают договориться об аренде с правом выкупа за 15 миллионов евро.

В сезоне 2019/20 Миколенко провел 36 матчей за "Динамо", забив 4 гола и отдав 7 результативных передач. Его стоимость по версии Transfermarkt составляет 9 миллионов евро.

Как сообщал OBOZREVATEL, в кандидатуре левого защитника киевлян также заинтересован английский "Эвертон".