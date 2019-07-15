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Наперекор: стали известны детали трансфера звезды сборной Украины в Италию

7.4т Читать материал на украинском

Инициатором трансфера звезды сборной Украины по футболу Руслана Малиновского в "Атлатнту" был лично президент итальянского клуба Антонио Перкасси.

При этом, по данным портала FootBoom, босс команды из Бергамо не учел мнение спортивного директора клуба Джованни Сартори. Менеджер дебютанта Лиги чемпионов выступал против покупки 26-летнего полузащитника "Генка". По мнению Сартори, трансферная стоимость украинца не должна была превышать 8 млн евро, хотя по игровым качествам считает Руслана сильным игроком.

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Наперекор: стали известны детали трансфера звезды сборной Украины в Италию

Отметим, что "Аталанта" должна заплатить бельгийскому клубу 13,7 млн евро, а также в контракте между сторонами прописаны 10% бонусов от последующей продажи Малиновского.

Как сообщал OBOZREVATEL, лидер сборной Украины Александр Зинченко столкнулся с подставой перед вылетом на сборы в Китай.

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Темы
Чемпионат Италии чемпионат Бельгии Трансферы
Персона
Руслан Малиновский
Место
Италия
Теги
ФК Аталанта ФК Генк
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