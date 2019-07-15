Наперекор: стали известны детали трансфера звезды сборной Украины в Италию

Инициатором трансфера звезды сборной Украины по футболу Руслана Малиновского в "Атлатнту" был лично президент итальянского клуба Антонио Перкасси.

При этом, по данным портала FootBoom, босс команды из Бергамо не учел мнение спортивного директора клуба Джованни Сартори. Менеджер дебютанта Лиги чемпионов выступал против покупки 26-летнего полузащитника "Генка". По мнению Сартори, трансферная стоимость украинца не должна была превышать 8 млн евро, хотя по игровым качествам считает Руслана сильным игроком.

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Отметим, что "Аталанта" должна заплатить бельгийскому клубу 13,7 млн евро, а также в контракте между сторонами прописаны 10% бонусов от последующей продажи Малиновского.

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