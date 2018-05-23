Нападение на Ракицкого: "Шахтер" сделал заявление

"Шахтер" намерен добиться наказания для болельщика "Динамо", который выбежал на поле и напал на утболиста дончан Ярослава Ракицкого после матча. Фанат ударил игрока сзади, а потом попытался спрятаться в толпе, но видеокамеры зафиксировали его лицо.

"Мы ожидаем, что КДК откроет дело и рассмотрит этот эпизод. Когда у нас запросят пояснения, мы обратим внимание на эпизод с Ракицким. Болельщик ударил футболиста. Надеюсь, КДК вынесет справедливое решение, и все не ограничится в этот раз банальным штрафом" - сказал "Футбол NEWS" начальник юрслужбы "Шахтера" Андрей Харитончук.

"Горняки" обратились в Премьер-лигу с предложением создать рабочую группу по изучению международного опыта с такими явлениями.

"По нашему убеждению, это можно победить только персональной ответственностью. Такой ответственностью наряду со штрафами может стать запрет на посещение стадиона", - подытожил юрист.

Отметим, что недавно Ракицкий в неожиданном образе снялся в клипе жены.